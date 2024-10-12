Sinopsis Film Standoff

JAKARTA - Sinopsis film Standoff akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Standoff adalah film thriller Amerika tahun 2016 yang dibintangi oleh Laurence Fishburne dan Thomas Jane.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 53% berdasarkan ulasan dari 15 kritikus. Di Metacritic, film ini mendapat skor 36% berdasarkan ulasan dari 5 kritikus, yang menunjukkan "ulasan yang umumnya tidak menguntungkan".

Seorang gadis muda bernama Bird diantar oleh seorang pria ke pemakaman untuk mengunjungi dua makam. Saat berada di sana, ia tanpa sengaja menyaksikan dan memotret seorang pembunuh bayaran yang sedang membunuh beberapa orang di dekat makam.

Ketika pria yang mengantarnya, Roger, datang mencarinya, pembunuh bayaran itu membunuh Roger dan kemudian mengejar Bird setelah menyadari keberadaan kameranya. Bird berhasil melarikan diri ke hutan dan tiba di rumah seorang pria bernama Carter, yang berjanji akan melindunginya.

Pembunuh bayaran tersebut kemudian memasuki rumah dan menembak Carter, namun Carter juga menembaknya kembali. Carter terjebak di lantai atas sementara sang pembunuh di lantai bawah. Carter menyuruh Bird mengambil beberapa bola lampu, yang kemudian ia pecahkan dan lemparkan ke tangga.

Bird bercerita kepada Carter tentang kejadian di pemakaman dan memberitahunya bahwa ia memiliki foto si pembunuh; Carter menyuruhnya untuk menyembunyikan gulungan film di dalam tangki toilet. Sang pembunuh menemukan foto Carter dalam seragam militer bersama istri dan anaknya, dan mulai mengejek Carter tentang kepergian mereka.

Seorang deputi sheriff kebetulan menemukan mobil-mobil yang ditinggalkan di pemakaman. Di dalam rumah, Carter mengalami kilas balik tentang anaknya, yang secara tragis meninggal karena jatuh di atas peralatan pertanian yang Carter lupa untuk bersihkan.

Sang pembunuh membaca surat yang ditulis Carter kepada istrinya, di mana ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian anak mereka. Ia terus memprovokasi Carter, menyadari bahwa Carter tengah mempertimbangkan untuk bunuh diri. Sementara itu, Bird dan Carter berbicara tentang keluarganya, tetapi sang pembunuh menembakkan pistol, yang terdengar oleh deputi sheriff.

Lampu di rumah mulai meredup, dan Carter menyadari bahwa ia harus mengeluarkan Bird dari rumah karena ia tidak bisa melindungi mereka berdua dalam kegelapan. Deputi tiba tepat saat Carter mencoba mengeluarkan Bird melalui jendela, tetapi sang pembunuh menembak deputi itu melalui pintu, membuat Bird ketakutan dan kembali ke lantai atas. Pembunuh itu menyembunyikan mobil deputi dan kembali menuju rumah, tetapi Carter menghadangnya dan menyuruhnya pergi. Pembunuh itu mencoba memancing Carter untuk menembak, mengira Carter hanya memiliki satu peluru tersisa. Carter mundur karena sang pembunuh telah mengambil pistol milik deputi. Di dalam rumah, pembunuh itu mencoba menawar dengan Carter demi nyawa deputi. Setelah mematahkan jari deputi, ia akhirnya membunuhnya.