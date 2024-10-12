Sinopsis Film American Outlaws

JAKARTA - Sinopsis film American Outlaws akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. American Outlaws adalah film aksi barat Amerika tahun 2001 yang disutradarai oleh Les Mayfield dan dibintangi oleh Colin Farrell, Scott Caan, dan Ali Larter.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 13% berdasarkan 103 ulasan, dengan peringkat rata-rata 3,7/10.

Sekelompok gerilyawan Konfederasi mencoba menyerang kamp tentara Union menjelang akhir Perang Saudara Amerika. Meskipun disergap, mereka berhasil selamat berkat keahlian menembak Frank James dan gangguan yang diciptakan oleh saudaranya, Jesse.

Setelahnya, kelompok ini, yang juga terdiri dari saudara sepupu mereka, para bersaudara Younger, merayakan kemenangan kecil itu. Namun, mereka segera mengetahui bahwa Konfederasi telah menyerah, menandakan bahwa perang telah berakhir. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke Missouri, ke keluarga dan lahan pertanian mereka.

Sesampainya di kampung halaman, mereka mendapati kota telah diduduki oleh tentara Union. Teman masa kecil Jesse, yang juga sepupunya, Zee, kini telah tumbuh menjadi wanita yang menawan, sementara seorang pria tergantung di alun-alun kota. Para petani di daerah itu dipaksa menjual lahan mereka kepada perusahaan kereta api yang sedang memperluas jalurnya di seluruh Amerika Serikat.

Jika mereka menolak, lahan mereka akan dibakar atau mereka sendiri akan dibunuh. Thaddeus Rains, yang memimpin perusahaan kereta api, bekerja sama dengan Allan Pinkerton dari dinas rahasia untuk memaksa para petani menyerah.

Frank James kemudian mengetahui bahwa perusahaan kereta api sebenarnya tidak membutuhkan lahan mereka. Baik keluarga James maupun keluarga Younger tidak mau menjual lahan mereka. Ketika beberapa orang dari perusahaan kereta api mendekati Cole Younger untuk membeli lahannya, Cole marah dan membunuh dua dari mereka.

Akibatnya, pihak berwenang memutuskan untuk menggantung Cole. Namun, saudara-saudaranya, Bob dan Jim, bersama Jesse, Frank, dan Zee, merencanakan penyelamatan. Selama aksi penyelamatan, Jesse tertembak di bahu dan bersembunyi di rumah Zee hingga pulih.

Beberapa minggu kemudian, setelah Jesse sembuh, rumah keluarga James dibakar oleh pihak kereta api, dan ibu Jesse tewas dalam insiden itu. Keluarga James dan Younger bertekad untuk membalas dendam kepada para pelaku, tetapi mereka kemudian memutuskan untuk menyerang gaji bank dan kereta suplai tentara, dengan harapan menarik perhatian tentara Union.