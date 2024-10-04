Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Panda Plan, Aksi Nostalgia Jackie Chan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |10:38 WIB
A
A
A

JAKARTA -  Sinopsis film Panda Plan akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini merupakan film terbaru Jackie Chan.

Film ini disutradarai oleh Zhang Luan dan juga dibintangi oleh Wei Xiang, Shi Ce, Han Yanbo, dan Jia Bing.

Sinopsis Film Panda Plan, Aksi Nostalgia Jackie Chan

Sinopsis Film Panda Plan

Dalam film ini, Chan memerankan dirinya sendiri dan terlibat dalam misi untuk menyelamatkan seekor panda. Film ini penuh dengan nuansa komedi yang konyol, namun tetap menampilkan aksi stunt seru yang menjadi ciri khas Jackie Chan.

Bintang legendaris kung fu Jackie Chan diundang untuk mengadopsi panda kesayangan dari kebun binatang bernama Hu Hu, sebuah sindikat kejahatan internasional yang terkenal mulai mengincar panda tersebut dan menawarkan hadiah besar bagi siapa pun yang bisa menangkapnya.

Halaman:
1 2
