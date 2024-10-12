Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Racun Sangga, Kisah Santet Pemisah Rumah Tangga

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |00:57 WIB
Sinopsis Film Racun Sangga, Kisah Santet Pemisah Rumah Tangga
Sinopsis Film Racun Sangga, Kisah Santet Pemisah Rumah Tangga (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Cerita mistis di Indonesia menjadi daya tarik utama untuk diangkat ke dalam film horor. Popularitasnya di kalangan masyarakat menjadi alasan rumah produksi untuk mengadaptasi kisah-kisah viral tersebut. Kali ini, Soraya Intercines Film menghadirkan adaptasi kisah Racun Sangga.

Racun Sangga adalah santet yang digunakan untuk memisahkan pasangan suami istri, dan jika tidak berhasil, santet ini bisa berakibat fatal. Cerita ini berawal dari sebuah thread X  yang dibagikan oleh Gusti Gina, mengisahkan pengalaman korban Racun Sangga.

Tak hanya berbagi cerita, terdapat juga foto dan video yang menunjukkan korban terluka akibat Racun Sangga.

Film Racun Sangga
Film Racun Sangga

“Ketika pertama kali mendengar kisah ini, sulit rasanya untuk percaya. Namun, saat melihat buktinya, saya langsung merinding, sangat mengerikan,” tutur Gusti Gina ketika dihubungi pada Senin, 10 Oktober.

