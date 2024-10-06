Baby & Kids Expo 2024 Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari Event

BANDUNG - Baby & Kids Expo 2024 menargetkan transaksi sebesar Rp5 miliar sepanjang 4 hari perhelatannya. Seperti diketahui, event tersebut digelar di Graha Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, pada 3-6 Oktober 2024

Anut Nurrakhmat, Manager Marketing & Promotion Baby Kids Expo 2024 mengatakan, tahun lalu event tersebut membukukan transaksi sebesar Rp4,3 miliar. “Sehingga tahun ini, target kami di angka 5 miliar,” ujarnya.

Baby and Kids Expo 2024 Bandung Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari Event. (Foto: Okezone/Agus Warsudi)

Dia optimistis target tersebut bisa tercapai melihat animo masyarakat yang sangat tinggi. “Sebagian besar pengunjung datang untuk berbelanja berbagai keperluan anak dan bayi,” tutur Anut menambahkan.

Selama 27 tahun terakhir, Baby & Kids Expo menjadi event edukatif bagi orangtua yang diramaikan dengan pameran pendidikan, kesehatan, mainan, dan perlengkapan ibu dan anak.

Tahun ini, event tersebut melibatkan 100 exhibitor dengan target 10.000 pengunjung. Anut Nurrakhmat mengatakan, MNC Animation dan GAMES+ memberikan warna tersendiri dalam event tahun ini.