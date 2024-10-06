Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baby & Kids Expo 2024 Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari Event

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |17:00 WIB
Baby & Kids Expo 2024 Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari <i>Event</i>
Baby and Kids Expo 2024 Bandung Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari Event. (Foto: Okezone/Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Baby & Kids Expo 2024 menargetkan transaksi sebesar Rp5 miliar sepanjang 4 hari perhelatannya. Seperti diketahui, event tersebut digelar di Graha Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, pada 3-6 Oktober 2024 

Anut Nurrakhmat, Manager Marketing & Promotion Baby Kids Expo 2024 mengatakan, tahun lalu event tersebut membukukan transaksi sebesar Rp4,3 miliar. “Sehingga tahun ini, target kami di angka 5 miliar,” ujarnya.

Baby and Kids Expo 2024
Baby and Kids Expo 2024 Bandung Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari Event. (Foto: Okezone/Agus Warsudi)

Dia optimistis target tersebut bisa tercapai melihat animo masyarakat yang sangat tinggi. “Sebagian besar pengunjung datang untuk berbelanja berbagai keperluan anak dan bayi,” tutur Anut menambahkan.

Selama 27 tahun terakhir, Baby & Kids Expo menjadi event edukatif bagi orangtua yang diramaikan dengan pameran pendidikan, kesehatan, mainan, dan perlengkapan ibu dan anak.

Tahun ini, event tersebut melibatkan 100 exhibitor dengan target 10.000 pengunjung. Anut Nurrakhmat mengatakan, MNC Animation dan GAMES+ memberikan warna tersendiri dalam event tahun ini. 

Baby and Kids Expo 2024
Baby and Kids Expo 2024 Bandung Targetkan Transaksi Rp5 Miliar Selama 4 Hari Event. (Foto: Okezone/Agus Warsudi)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/33/3160166/chibicon_2025-VAri_large.jpg
MNC Animation & GAMES Bersama KLAKLIK Hadir di ChibiCon 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141192/mnc_animation-Gno7_large.jpeg
MNC Animation HUT Ke-14, Jessica Tanoesoedibjo: Semoga Makin Banyak Menciptakan Karya Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141189/mnc_animation-toTn_large.jpeg
MNC Animation HUT Ke-14, Warren Tanoesoedibjo: Kita Tingkatkan Kualitas Animasi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/33/3141187/mnc_animation-Mm0G_large.jpeg
MNC Animation HUT ke-14, Liliana Tanoesoedibjo: Terus Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/206/3141177/mnc_animation_baru_saja_merayakan_hari_ulang_tahun_yang_ke_14-Z8TY_large.jpeg
Wejangan Liliana Tanoesoedibjo di HUT Ke-14 MNC Animation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/206/3101415/film_zanna-u8JE_large.jpg
Keseruan Anak-Anak Nobar Film ZANNA Whisper of Volcano Isle di Liburan Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement