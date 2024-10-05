Kejutan Seru MNC Animation di Baby & Kids Expo Bandung 2024

BANDUNG - Baby & Kids Expo 2024 telah digelar di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, sejak 3 Oktober 2024. Ajang tersebut masih akan berlangsung hingga esok (6/10/2024).

Ada lebih dari 100 exhibitor dan 100 brand yang mengikuti ajang ini. Salah satunya, MNC Animation yang menjanjikan banyak keseruan di dalam boothnya, termasuk meet & greet bersama Kiko dan Lola.

Tak sekadar bertemu, bermain, dan bernyanyi bersama Kiko dan Lola, MNC Animation juga menyediakan ragam kegiatan seru untuk pengunjung cilik, seperti mewarnai hingga mendapat suvenir khas KIKO.

Kejutan Seru MNC Animation di Baby & Kids Expo Bandung 2024 . (Foto: Okezone/Agus Warsudi)

Nielson Tanaya, Event Management Dept Head ESI mengatakan, GAMES+ memperkenalkan tiga games baru: Go Go KIKO, Games Arcade, dan KIKO Survivor, di booth MNC Animation.

Para pengunjung juga bisa menonton teaser film animasi terbaru MNC Animation, Zanna Whisper of Volcano Isle. Film tersebut rencananya baru akan tayang di bioskop pada 2025.

Kegiatan seru lainnya yang bisa Anda ikuti selama di booth MNC Animation adalah menonton teaser series Titus The Detective yang mulai tayang di RCTI sejak 22 September silam, pukul 09.00 WIB.

Puji, salah satu pengunjung asal Padasuka, Bandung mengatakan, sengaja membawa anak-anaknya mendatangi Baby & Kids Expo 2024 untuk bertemu Kiko dan Lola.