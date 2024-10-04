5 Film Hot Ana De Armas

LOS ANGELES - Ana De Armas merupakan aktris asal kuba yang telah berkarir sejak 2006. Ia memulai debut pada film Una rosa de Francia saat dirinya baru menginjak usia 18 tahun. Ia dikenal melalui banyak peran dalam film ternama, seperti Knives Out, No Time No Die, serta Blade Runner 2049.

Berkat talentanya dalam berakting, wanita berkelahiran 30 April 1988 ini mampu masuk dalam nominasi ajang bergengsi, seperti Screen Actors Guild Award, BAFTA Awards, serta Golden Globe 2023. Bahkan pada 2023 lalu, ia mengukir rekor sebagai aktris Kuba pertama yang masuk nominasi Aktris terbaik di Piala Oscar 2023, bersaing dengan Michelle Yeoh.

Ana juga dikenal sebagai aktris yang totalitas dan berani di depan layar kaca. Ia pernah memerankan beberapa film dengan adegan erotis.

5 Film Hot Ana De Armas

1. Deep Water (2022)

Film Deep Water

Film bertema thriller psikologi, yang merupakan adaptasi dari novel berjudul sama, karya Patricia Highsmith. Film ini menceritakan tentang Vic (Ben Affleck) dan Melinda (Ana de Armas), pasangan yang tampak normal namun terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Mereka memiliki kesepakatan bahwa Melinda dapat memiliki kekasih asalkan dia tetap tinggal bersama. Konflik terjadi ketika selingkuhan Melinda (Jacob Elordi) ditemukan meninggal secara misterius.

Karakter Melinda yang dibawakan Armas tak hanya memberi kesan gairah namun juga manipulatif. Tak hanya pada adegan fisik, namun Melinda juga memanipulasi hasrat dan kecemburuan Vic. Dinamika emosional dan erotis dapat menambah lapisan ketegangan dalam film ini.

2. Blonde (2022)

Film Blonde

Diadaptasi dari novel laris karya Joyce Carol Oates berjudul sama, yang terbit pada tahun 2000. Film biografi fiksi ini menggambarkan kembali kehidupan salah satu ikon Hollywood yang paling abadi, Marilyn Monroe. Dari masa kecilnya yang tidak menentu sebagai Norma Jeane (Ana de Armas), hingga kebangkitannya menjadi bintang Hollywood dan hubungan asmaranya.

Marilyn Monroe yang dikenal dunia sebagai simbol kecantikan dan sisi sensual dapat disampaikan dengan baik oleh Armas. Armas dianggap totalitas dalam menyoroti karakter Marilyn setelah dirinya berani tampil tanpa busana di depan layar kaca.

3. Knock Knock (2015)

Film Knock Knock

Film garapan Eli Roth ini berfokus pada seorang suami yang setia, Evan Webber (Keanu Reeves) yang dikunjungi oleh dua wanita, Genesis (Lorenza Izzo) dan Bel (Ana de Armas), saat istrinya sedang pergi keluar kota. Banyak hal terjadi, dan tiba-tiba ia mendapati dirinya terjebak dalam situasi sulit yang ia buat sendiri bersama dua orang asing yang berbahaya.

Armas menggambarkan karakter Bel sebagai wanita yang nakal dan penuh gairah. Daya tarik Bel yang menggoda mampu mempermainkan kesetiaan dan moralitas Evan.