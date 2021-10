LOS ANGELES- Aktris Ana de Armas mendapat tawaran menjadi pemeran utama dalam spin-off film John Wick yang akan mengusung judul Ballerina. Karakter tersebut sekilas muncul dalam John Wick: Chapter 3.

Jika terkonfirmasi, bintang film No Time No Die ini akan berperan sebagai seorang penari balet sekaligus pembunuh wanita yang berniat balas dendam terhadap orang yang telah membunuh keluarganya. Ballerina akan digarap oleh Len Wiseman, yang sebelumnya sukses dengan John Wick: Chapter 3 dan Underworld.





Selain Len Wiseman, tim produksi John Wick lainnya juga akan terlibat dalam projek tersebut di antaranya, Basil Iwanyk, Erica Lee dan Chad Stahelski. Melansir Deadline (29/10/2021), anggaran film tersebut akan berada dikisaran USD 0-80 juta atau setara dengan Rp707-1,1 triliun.

Namun, masih belum jelas apakah Keanu Reeves akan muncul dalam film tersebut, meskipun ada harapan jika dirinya dan Anjelica Huston dapat menjadi cameo.

Ana De Armas belakangan ini memang sedang terlibat dalam beberapa proyek berskala besar. Selain terlibat dalam No Time to Die, mantan kekasih Ben Affleck tersebut saat ini tengah menjalani pasca produksi film The Grey Man dan baru saja menyelesaikan syuting film biografi Marilyn Monroe, Blonde.

