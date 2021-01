LOS ANGELES - Tak hanya menghidupkan karakter Marilyn Monroe, aktris Ana de Armas juga didapuk menjadi pengisi suara karakter tersebut. Itu adalah tantangan terbesar bagi sang aktris.

The Sunday Times of London melaporkan, aktris Knives Out itu menghabiskan banyak waktu untuk berlatih agar suaranya terdengar cempreng dan ceria seperti Monroe.

“Aku terus mencobanya. Butuh waktu 9 bulan untuk mempelajari dialeknya dan melakukan dubbing. Menurutku, ini adalah siksaan yang berat dan sangat melelahkan,” katanya seperti dikutip dari Insider, Rabu (27/1/2021).

Film Blonde diadaptasi dari novel karya Joyce Carol Oates yang dirilis pada 2000. Aktris 32 tahun itu berperan sebagai aktris sensual era '50 hingga '60-an tersebut.

Karakter Marilyn Monroe sebelumnya pernah diperankan Michelle Williams dalam My Week with Marilyn. Karakter itu bahkan membawa sang aktris memenangkan trofi Oscar.

Kepada Deadline, Williams sempat bercerita caranya mendapatkan suara khas sang legenda. Dia mengaku, menonton film-film sang aktris dan berlatih menirukan suaranya. Sementara itu, film Blonde disutradarai oleh Andrew Dominik. Rencananya, film biopik yang diperankan Ana de Armas itu akan tayang secara streaming di Netflix, pada 2021.*