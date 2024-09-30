Nyoman Paul dan Anggis Devaki Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Bali

Nyoman Paul dan Anggis Devaki Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Bali. (Foto: MNC Media)

BALI - Nyoman Paul dan Anggis Devaki akan memeriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Bali, pada 1 dan 2 Oktober 2024. Audisi akan digelar di Krisna Oleh-Oleh Bali, Dewa Wisata Blangsinga, Gianyar, Bali.

Sebelum Bali, RCTI sudah menggelar Audisi Indonesian Idol 2024 di Semarang, Palembang, Banjarmasin, Solo, Malang, Kupang, dan Makassar pada Juli 2024. Sementara bulan ini, audisi digelar di Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Bandung.

Audisi di kota-kota tersebut, turut dimeriahkan sederet ‘lulusan’ Indonesian Idol, seperti Rony Parulian, Nyoman Paul, Nabila Taqiyyah , Lyodra, Salma Salsabil, Marion Jola, hingga Judika.

Sekadar informasi, Audisi Indonesian Idol 2024 digelar gratis dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi calon peserta. Syarat tersebut di antaranya:

1.Unduh aplikasi RCTI+ lewat Play Store dan App Store,