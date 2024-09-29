Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ribuan Gen Z Bandung Padati Audisi Indonesian Idol 2024

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |07:19 WIB
Ribuan Gen Z Bandung Padati Audisi Indonesian Idol 2024
Ribuan Gen Z Bandung Padati Audisi Indonesian Idol 2024 (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
BANDUNG - Audisi Indonesian Idol 2024 digelar di Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 28 September 2024. Berlokasi di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Widyatama, ribuan generasi Z (gen Z) terlihat memadati ajang audisi untuk menunjukkan talenta musik dan menyanyi yang mereka miliki.


Para peserta audisi Indonesian Idol 2024 itu tak hanya berasal dari Kota Bandung, tetapi dari beberapa daerah lain di Jawa Barat, sebut saja, Sukabumi, Garut, bahkan dari Tangerang, Banten dan Jakarta.

Audisi Indonesian Idol
Ribuan Gen Z Bandung Padati Audisi Indonesian Idol 2024 (Foto: Agus Warsudi/Okezone)


Mereka penuh percaya diri menampilkan yang terbaik dari bakat masing-masing. Tak hanya kemampuan berolah vokal, tak sedikit para peserta yang membawa alat musik gitar untuk mendukung penampilan.

Head of Production Operation RCTI Agung Priyatno mengatakan, Kota Bandung merupakan kota ke-11 dari 13 kota yang menggelar audisi Indonesian Idol 2024. Sebelum audisi, RCTI menggelar pemanasan Indonesian Idol 2024 di Summarecon Mall.

"Animo di Kota Bandung sangat luar biasa, bisa dilihat dari jumlah pendaftar audisi Indonesian Idol 2024 telah mencapai 4.860 orang. Jumlah peserta yang telah hadir untuk audisi hari pertama ini sebanyak 1.900 orang sampai jam 1 siang (13.00 WIB)," kata Agung.

Menurut Agung, potensi anak muda Bandung di bidang musik dan menyanyi sangat bagus. Kota Bandung selalu melahirkan idola-idola baru dan musisi-musisi hebat di Indonesia.

 

