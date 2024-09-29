Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Semangat Ribuan Peserta Audisi Indonesian Idol XIII Hari Terakhir di Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |17:10 WIB
Semangat Ribuan Peserta Audisi Indonesian Idol XIII Hari Terakhir di Bandung (Foto: Agi Ilman/Okezone)
Semangat Ribuan Peserta Audisi Indonesian Idol XIII Hari Terakhir di Bandung (Foto: Agi Ilman/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Audisi Indonesian Idol XIII hari kedua di Bandung, kembali di gelar di kampus Universitas Widyatama, pada Minggu (29/9/2024). Ribuan peserta pun cukup antusias dan bersemangat mengikuti audisi terakhir di Kota Bandung ini.


Para peserta datang dari berbagai daerah dengan harapan dapat lolos ke tahap selanjutnya dan menjadi idola baru Indonesia.

Salah satu peserta, Divannia Mosvita (23), mahasiswa jurusan pendidikan asal Bandung, mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengikuti audisi Indonesian Idol.

Audisi Indonesian Idol
Semangat Ribuan Peserta Audisi Indonesian Idol XIII Hari Terakhir di Bandung (Foto: Agi Ilman/Okezone)


"Ini pertama kali banget saya ikut audisi seumur hidup, selain audisi sekolahan mungkin ini pertama kali," ungkapnya saat ditemui.

Meski tanpa persiapan khusus, Divannia berencana menyanyikan lagu “Firasat” dari Raisa atau “Best Part” oleh Daniel Caesar.

“Saya ikut ini buat have fun aja. Kalau terlalu deg-degan juga nggak akan lancar, jadi semoga bisa senang-senang dan lancar terus,” tambahnya.

Antusiasme para peserta terlihat sangat tinggi, meskipun banyak dari mereka yang hanya ingin mencoba pengalaman baru tanpa target berlebihan.

“Di sini banyak yang berbakat, jadi saya lebih memilih untuk have fun aja dulu,” pungkas Divannia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Qalifa Zelna Sholiha (18) yang lebih dikenal dengan panggilan Zelna.

Remaja asal Bandung ini juga baru pertama kali mengikuti audisi Indonesian Idol.

“Saya sering latihan di rumah, banyak nyanyi dan minum air putih biar suara benar-benar bagus,” ujarnya.

Pada audisi ini, Zelna memilih untuk menyanyikan lagu “Tak Akan Berpaling Darimu” yang di-remix oleh Hana Deborah.

 

Halaman:
1 2
