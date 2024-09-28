3 Mojang Bandung Berjuang Raih Mimpi di Indonesian Idol 2024

BANDUNG - Tiga mojang asal Bandung, Seao, Sekar, dan Yuri, melangkah dengan penuh percaya diri mengikuti audisi Indonesian Idol 2024. Mereka berusaha mewujudkan mimpi menjadi penyanyi dan musisi hebat melalui ajang pencarian bakat bergengsi yang disiarkan oleh RCTI.

Sekar melihat ajang ini sebagai peluang besar untuk mengembangkan bakatnya. Selain melatih kemampuan vokal, dia merasa audisi ini bisa menambah kepercayaan dirinya. “Persiapannya hanya latihan teknik vokal saja,” ujar Sekar.

Yuri, yang telah berkecimpung di dunia musik dan menciptakan beberapa karya, mengatakan bahwa ikut Indonesian Idol 2024 adalah langkah untuk lebih dikenal sebagai musisi. "Berkarier sendiri itu membutuhkan usaha lebih besar untuk bisa dikenal. Dengan ikut audisi ini, semoga karya-karyaku bisa mendapatkan perhatian lebih,” kata Yuri.

Indonesian Idol 2024

Seao pun turut merasakan tantangan dalam audisi ini. Menurutnya, bakat para peserta sangat mengagumkan, membuatnya merasa sedikit tidak percaya diri. Namun, dia tetap berusaha untuk tampil maksimal. "Suara peserta lain bagus-bagus banget. Tapi, balik lagi, kita harus percaya diri dan menampilkan yang terbaik,” ujar Seao.

Yuri menambahkan bahwa setiap peserta memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Karena itu, dia tetap bersemangat dan percaya diri menghadapi kompetisi ini.

Jika berhasil lolos audisi di Bandung, mereka berharap bisa terus menunjukkan potensi diri dan mengembangkan karier di dunia musik Indonesia, melahirkan karya-karya terbaik seperti musisi besar lainnya. Seao, Sekar, dan Yuri memang memiliki latar belakang yang kuat di dunia musik. Seao sudah terbiasa menyanyi di kafe, Sekar sering tampil di kampusnya, sementara Yuri selain pandai bernyanyi dan bermain gitar, juga telah menciptakan lagu-lagu sendiri.