Series Dendam Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan, Cinta Laura sebagai Bintang Utama

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:01 WIB
Series Dendam Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan, Cinta Laura sebagai Bintang Utama
Series Dendam Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan, Cinta Laura sebagai Bintang Utama (Foto: Okezone)
JAKARTA - Vision+ merilis series terbaru berjudul Dendam pada 20 September 2024, yang diadaptasi dari sinetron populer era 90-an, Deru Debu. Namun, berbeda dari versi aslinya, dalam Dendam, karakter utamanya adalah perempuan, bukan laki-laki seperti pada Deru Debu.

Series ini menampilkan Cinta Laura sebagai tokoh utama bernama Renata, seorang perempuan yang digambarkan tangguh dan cerdas. Renata tidak hanya mahir dalam bela diri, tetapi juga memiliki kecerdasan tinggi serta kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Namun, di balik kekuatannya, Renata juga memiliki sisi rapuh, akibat luka batin yang pernah dialaminya.

Karakter Renata dalam Dendam menyampaikan pesan penting bahwa sosok yang kuat tidak harus sempurna. Setiap individu pasti memiliki kelemahan, dan hal tersebut menjadi motivasi untuk terus berjuang memperbaiki diri dan mencapai impiannya. Inilah pesan utama yang ingin disampaikan oleh series ini melalui karakter Renata.

Series Dendam Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan, Cinta Laura sebagai Bintang Utama
Series Dendam Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan, Cinta Laura sebagai Bintang Utama

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo, menekankan bahwa series Dendam mengangkat isu pemberdayaan perempuan, menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi sosok yang kuat dan berdaya. Namun, Clarissa juga menegaskan bahwa karakter Renata tidak hanya relevan untuk perempuan, tetapi juga bisa menginspirasi laki-laki.

"Renata adalah karakter yang anggun, cerdas, tekun, dan sabar. Ia ramah kepada orang di sekitarnya dan terus berjuang untuk menemukan pembunuh adiknya. Dalam prosesnya, ia bangkit dan menjadi pemimpin. Terlepas dari jenis kelamin, ada pesan positif tentang semangat juang dalam karakter ini," ujar Clarissa Tanoesoedibjo saat acara Idea Fest 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).

Clarissa juga menyebut bahwa meskipun di industri perfilman sudah banyak karya yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan, di platform OTT, seperti Vision+, jumlahnya masih relatif sedikit. Ia berharap karakter Renata yang diperankan oleh Cinta Laura mampu merepresentasikan nilai-nilai perempuan yang berkualitas dan tangguh.

