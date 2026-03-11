Microdrama+ Siap Mengaduk Emosi: Dari Pengorbanan Anak, Teror Balas Dendam, hingga Cinta Tak Terduga

JAKARTA - Program Microdrama+ kembali menghadirkan deretan kisah penuh emosi yang dikemas dalam cerita singkat namun intens. Dengan konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tiga judul terbaru minggu ini siap membawa penonton larut dalam cerita yang menyentuh hati, menegangkan, sekaligus romantis. Mulai dari pengorbanan seorang anak untuk ibunya, teror balas dendam yang mencekam, hingga kisah cinta yang tumbuh dari hubungan yang tak terduga.

“Liontin Kirana” mengangkat kisah perjuangan emosional seorang anak bernama Kirana yang diperankan oleh Dita Afifah. Dalam cerita ini, Kirana harus menghadapi kenyataan pahit ketika ibunya berada dalam bahaya. Dengan keberanian dan ketulusan, ia rela melakukan pengorbanan besar demi menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Drama ini menghadirkan konflik keluarga yang kuat, rahasia masa lalu yang perlahan terungkap, serta ketabahan Kirana dalam menghadapi cobaan hidup yang berat. Liontin Kirana akan tayang Rabu, 11 Maret pukul 22.00 WIB.

“Teror Mia” berkisah pada Mia, seorang mantan karyawan yang menyimpan dendam mendalam terhadap Rihana, seorang beauty vlogger terkenal yang terlihat memiliki kehidupan sempurna. Namun di balik citra glamornya, Rihana ternyata sosok yang manipulatif. Mia pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya dengan meneror keluarga Rihana secara perlahan. Target utamanya adalah Gavin, anak Rihana, yang tanpa sadar menjadi bagian dari rencana tersebut. Teror yang dilakukan Mia membuat kehidupan keluarga Rihana berubah menjadi penuh ketakutan dan misteri. Saksikan ketegangannya pada Kamis, 12 Maret pukul 22.00 WIB.

“Seteru Jadi Restu”, microdrama romantis menghadirkan kisah cinta yang unik sekaligus penuh konflik. Cerita ini mengikuti seorang mahasiswa tingkat akhir yang dikenal sering dipanggil ke ruang dosen galak karena berbagai masalah akademik. Namun kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang mahasiswi yang membuatnya jatuh hati. Tanpa diduga, perempuan yang ia sukai ternyata adalah anak dari dosen yang selama ini menjadi “musuh” terbesarnya di kampus. Dari konflik yang kerap terjadi, perlahan muncul perasaan yang membawa mereka pada kisah cinta yang manis sekaligus penuh tantangan.

Jangan lewatkan cerita romantis yang bikin baper ini pada Jumat, 13 Maret pukul 22.00 WIB.

Tiga kisah berbeda ini siap membuat penonton tertawa, tegang, hingga tersentuh dalam waktu yang singkat namun berkesan. Saksikan Microdrama+ hanya di RCTI.

