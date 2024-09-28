Film Sorop Jadi Proyek Kolaborasi MD Pictures dan Barunson E&A

JAKARTA - MD Pictures bekerjasama dengan Barunson E&A untuk penjualan internasional film horor terbaru bertajuk 'Sorop'. Film yang disutradarai dan naskahnya ditulis oleh Upi bersama dengan @Simpleman ini akan diluncurkan dalam ajang Asian Contents & Film Market (ACFM) di Busan.

Selaku CEO sekaligus pendiri MD Pictures, Manoj Punjabi mengaku sangat bahagia bisa berkolaborasi dengan Barunson E&A. Apalagi bisa menghadirkan film produksinya di pasar internasional.

"Film ‘Sorop’ menawarkan perpaduan unik antara cerita rakyat lokal dan intrik supranatural yang kami yakini akan memikat penonton internasional. Dengan keahlian dan visi Barunson, kami yakin bahwa film ini akan bersinar dalam skala global," jelas Manjo Punjabi.

Film 'Sorop' Jadi Proyek Kolaborasi MD Pictures dan Barunson E&A (Foto: Ist)

Sementara itu, Barunson E&A pun tak kalah antusiasnya dengan MD Pictures. Bahkan ada banyak harapan yang diungkapkan oleh CEO Barunson E&A, usai menjalin kerjasama dengan MD Pictures.

"Kami sangat antusias untuk berkolaborasi dengan para kreator luar biasa dari Indonesia. Kami memiliki harapan yang besar atas kerjasama antara MD Pictures, yang telah membangun fondasi kuat di Indonesia, dengan keahlian Barunson E&A di tingkat internasional," kata Choi Yoon-hee, CEO Barunson E.

"Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat menampilkan lebih banyak lagi film-film Indonesia yang luar biasa kepada penonton di skala global," sambungnya.

Sejak meluncurkan operasi internasionalnya pada Oktober 2022, Barunson E&A berfokus pada co-production dan pembiayaan film dalam skala global. ‘Sorop’ menjadi film non-Korea keempat dari Barunson E&A setelah film horor-komedi Vietnam ‘Don’t Cry, Butterfly’ yang memenangkan Grand Prize dan Most Innovative Feature Award di Venice Critics’ Week 2024.

‘Sorop’ juga merupakan bentuk investasi ketiga Barunson E&A dalam judul asing, yang semuanya adalah film Indonesia.