HOME CELEBRITY MOVIE

Trauma, Pica Menangis Histeris Saat Menonton Film Lembayung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |22:35 WIB
Trauma, Pica Menangis Histeris Saat Menonton Film <i>Lembayung</i>
Trauma, Pica Menangis Histeris Saat Menonton Film Lembayung. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pica si penulis thread Jin Poli Gigi di platform X terlihat menangis histeris saat menonton film Lembayung. Momen itu sempat diabadikan oleh Baim Wong, sutradara film tersebut.

Tangisan histeris Pica dipicu sebuah adegan yang memperlihatkan seorang perempuan misterius memasuki ruang poli gigi tempat mereka magang di sebuah rumah sakit. Dia mengaku, adegan tersebut sama persis dengan yang dialaminya.

Film Lembayung
Film Lembayung. (Foto: MNC Media)

Baim Wong kemudian mencoba menenangkan Pica dengan mematikan layar TV. Film horor Lembayung memang diadaptasi dari thread viral yang ditulis Pica di X. 

Karena itu, Baim Wong ingin menampilkan setiap detail adegan yang dituliskan Pica dalam threadnya ke layar lebar. Untuk membintangi film tersebut, sang sutradara menggandeng sederet aktor berbakat Tanah Air.

Dari Yasamin Jasem, Taskya Namya, Arya Saloka, Oka Antara, Anna Jobling, Erick Estrada, Asri Welas, Daffa Wardhana, Ence Bagus, Wulan Guritno, Tyo Pakusadewo, Sari Nila, Mario Maulana, dan Dayu Wijanto. 

Baim Wong, sutradara film Lembayung. (Foto: MNC Media)
Baim Wong, sutradara film Lembayung. (Foto: MNC Media)

