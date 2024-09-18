Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Clarissa Tanoesoedibjo Jadikan Series Dendam sebagai Kado Ulang Tahun untuk Sang Ayah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |08:25 WIB
Clarissa Tanoesoedibjo Jadikan Series <i>Dendam</i> sebagai Kado Ulang Tahun untuk Sang Ayah
Clarissa Tanoesoedibjo Jadikan Series Dendam sebagai Kado Ulang Tahun untuk Sang Ayah. (Foto: Ayu Utami/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Series Dendam akan memulai debutnya di Vision+, pada 20 September 2024. Sinetron tersebut, diadaptasi dari sinetron populer era ‘90-an, Deru Debu

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ mengatakan, jadwal tayang series itu berdekatan dengan hari ulang tahun sang ayah, Hary Tanoesoedibjo, yang jatuh pada 26 September mendatang.

Karena itu, series yang dibintangi Cinta Laura itu akan menjadi kado ulang tahun untuk sang ayah. “Karena beliau suka tontonan bergenre laga,” ujarnya di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada 17 September 2024.

Clarissa Tanoesoedibjo mengaku bangga atas kerja keras Razka Robby Hartanto menggarap series Dendam. Pasalnya, ada sebuah tantangan yang harus mereka taklukkan.

Series Dendam
Clarissa Tanoesoedibjo Jadikan Series Dendam sebagai Kado Ulang Tahun untuk Sang Ayah. (Foto: Okezone)

“Salah satu tantangannya adalah bagaimana mengangkat sebuah cerita lama ke format OTT dengan perilaku audience yang sudah pasti berbeda,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
