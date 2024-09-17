Sutradara Ungkap Tantangan Terbesar Garap Series Dendam

JAKARTA - Razka Robby Hartanto, sutradara series Dendam membeberkan tantangan terbesarnya dalam menggarap series produksi Vision+ tersebut. Waktu syuting yang terbalik, diakuinya, sebagai tantangan terbesar.

“Kami itu syuting dari sore ke pagi. Biasanya kan pagi tidur, malam kerja. Tapi kali ini, justru terbalik. Kami syuting sore hari, terus selesainya pagi hari,” ungkapnya di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/9/2024).

Robby mengungkapkan, dirinya punya alasan memilih jam kerja terbalik. Hal itu karena Dendam memiliki banyak adegan di malam hari. Sehingga untuk mendapatkan nuansa ‘malam’ tersebut, dia memilih untuk syuting sore ke pagi.

Lebih lanjut Robby tak menampik, para cast sempat kesulitan untuk beradaptasi dengan jadwal syuting yang baru. Namun untungnya, pemain cepat menyesuaikan diri sehingga proses syuting bisa berjalan lancar.

“Stamina para cast kita juga ok. Tidak ada yang sakit meski jadwal syutingnya begitu. Jadi, so far sih oke ya,” tutur sang sutradara menambahkan.