HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bima S dalam Episode Project Angel

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |11:29 WIB
Bima S dalam Episode Project Angel
Bima S dalam Episode Project Angel (Foto: GTV)
JAKARTA - Hari libur kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S hari Minggu pukul 08.00 WIB di GTV. Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

Animasi Bima S
Animasi Bima S

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode BIMA S kali ini.

Usai pertarungan hebat dan rahasia besar yang terkuak di episode minggu lalu, Skylar yang ada di dalam tubuh Satria kembali ke masa lalunya yang mengungkapkan bagaimana Satria kehilangan orang tuanya. Siapakah Dr. Bre dan apa motif kejahatannya? Jangan lewatkan keseruan episode BIMA S yang akan berlangsung pekan ini, Minggu 15 September 2024 Pukul 08.00 WIB di GTV

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN). 

Saksikan Bima S yang tidak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, tapi juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Superhero Indonesia ini akan terus hadir dengan berbagai kejutan sehingga selalu dinantikan penggemarnya.

