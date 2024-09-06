Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil, Hanya di MNCTV

Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil akan menemani akhir pekan Anda dan keluarga. Animasi superhero bergenre action dan adventure populer ini akan tayang di MNCTV pada Sabtu, pukul 06.00 WIB.

Episode pekan ini berkisah tentang Prof. T, Ve, dan Aurora yang lega karena T-Serum berhasil menekan penyebaran virus Growler di Bumi. Sayangnya, mereka terkepung oleh Hydo Trooper yang merupakan robot penjaga Hydonia.

Kondisi semakin memburuk ketika monster Maverick Claw menyerang. Lalu bagaimana nasib Satria dan Infernus Durnaga di Blackhole? Berhasilkah Satria keluar dari Backhole? Tonton animasi BIMA S Episode Rise of Evil, di MNCTV, pada 7 September 2024, pukul 06.00 WIB.

Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil. (Foto: MNC Media)

Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, animasi ini telah menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia di akhir pekan sejak tahun 2020. Popularitas series ini juga membuatnya meraih Anugerah KPI Awards 2022 untuk kategori Televisi Program Animasi Terbaik.

Produk MNC Animation, anak usaha MNC Pictures ini tidak hanya menyajikan petualangan dan aksi seru, namun juga mengusung pesan moral tentang persahabatan, perjuangan, petualangan, dan pengorbanan.

Selain di MNCTV, animasi BIMA S dapat ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)