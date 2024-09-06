Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:20 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil akan menemani akhir pekan Anda dan keluarga. Animasi superhero bergenre action dan adventure populer ini akan tayang di MNCTV pada Sabtu, pukul 06.00 WIB.

Episode pekan ini berkisah tentang Prof. T, Ve, dan Aurora yang lega karena T-Serum berhasil menekan penyebaran virus Growler di Bumi. Sayangnya, mereka terkepung oleh Hydo Trooper yang merupakan robot penjaga Hydonia.

Kondisi semakin memburuk ketika monster Maverick Claw menyerang. Lalu bagaimana nasib Satria dan Infernus Durnaga di Blackhole? Berhasilkah Satria keluar dari Backhole? Tonton animasi BIMA S Episode Rise of Evil, di MNCTV, pada 7 September 2024, pukul 06.00 WIB.

Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil. (Foto: MNC Media)
Animasi BIMA S dalam Episode Rise of Evil. (Foto: MNC Media)

Diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, animasi ini telah menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia di akhir pekan sejak tahun 2020. Popularitas series ini juga membuatnya meraih Anugerah KPI Awards 2022 untuk kategori Televisi Program Animasi Terbaik. 

Produk MNC Animation, anak usaha MNC Pictures ini tidak hanya menyajikan petualangan dan aksi seru, namun juga mengusung pesan moral tentang persahabatan, perjuangan, petualangan, dan pengorbanan.

Selain di MNCTV, animasi BIMA S dapat ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan www.rctiplus.com.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement