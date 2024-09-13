Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S dalam Episode Home Coming, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |21:10 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode <i>Home Coming</i>, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S dalam Episode Home Coming, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV akan membuat akhir pekan Anda semakin seru dengan menayangkan animasi BIMA S. Serial animasi bergenre superhero tersebut akan tayang setiap hari Sabtu, pukul 06.00 WIB. 

Berkisah tentang petualangan Satria dan sahabatnya mengumpulkan kekuatan tujuh matrix, intip sinopsis episode terbaru BIMA S. Dikisahkan, Maverick Claw menyerang Ve dan teman-temannya.

Pertarungan sengit antara kedua belah pihak tak bisa dihindari. Ternyata, Claw tidak sendiri karena ada dua Maverick lainnya yang turut menyerang dia, Helena dan Samson. Hal itu membuat Ve dan teman-temannya semakin terdesak.

Animasi BIMA S
Animasi BIMA S dalam Episode Home Coming, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)

Di tengah pertarungan, sebuah pilar energi tiba-tiba menghujam Bumi yang membuat Growler bermunculan. Lalu di mana Bima? Saksikan Episode Home Coming serial BIMA S, hanya di MNCTV, pada 14 September 2024, pukul 06.00 WIB.

Animasi BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang debut perdana di layar kaca pada 2020. Setelah 2 tahun tayang, animasi BIMA S mendapat penghargaan Program Animasi Terbaik Televisi dari Anugerah KPI Awards 2022. 

