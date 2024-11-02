Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV

Novita Melieyana , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |17:45 WIB
Animasi BIMA S Episode <i>Blue Fire Fruit</i>, Hanya di GTV
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV akan menghangatkan Minggu pagi Anda dengan menayangkan episode Blue Fire Fruit  animasi BIMA S, pada Minggu (3/11/2024), pukul 08.00 WIB. 

Episode kali ini bercerita tentang Satria dan teman-temannya yang harus melawan monster Batu Magma yang sangat mematikan untuk mendapatkan buah Bara Biru. 

Di saat bersamaan, Satria harus memperbaiki pedang Pusaka Api miliknya. Lalu mampukah Satria mendapatkan buah Bara Biru? Saksikan episode Blue Fire Fruit animasi BIMA S di GTV, pada Minggu (3/11/2024), pukul 08.00 WIB.

Mengusung genre action dan adventure, animasi BIMA S bercerita tentang petualangan Satria dan para sahabatnya mengumpulkan kekuatan 7 matrix. Animasi ini diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series.

Serial produksi MNC Animation ini mulai tayang di layar kaca pada 2022. Hanya dalam waktu 2 tahun, BIMA S sukses meraih penghargaan Program Televisi Animasi Terbaik dari Anugerah KPI Awards 2022. 

BIMA S
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit. (Foto: MNC Media)

