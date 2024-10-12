Bima S Episode Golden Time

JAKARTA - Apa kegiatan paling seru di hari libur? Tentu saja, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menonton serial animasi Bima S yang tayang setiap Minggu pukul 08.00 WIB di GTV.

Serial animasi superhero bergenre aksi dan petualangan ini mengisahkan petualangan Satria dan teman-temannya dalam upaya mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Bima S adalah adaptasi dari live-action Bima Satria Garuda Series, yang kini hadir dalam format animasi 3D dengan alur cerita dan dunia yang lebih seru. Sejak dirilis pada 2020, Bima S telah menjadi hiburan favorit keluarga di akhir pekan.

Pada 15 Oktober 2022, animasi ini bahkan memenangkan penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 untuk kategori Program Animasi Terbaik di Televisi.

Untuk yang sudah tak sabar, berikut sedikit bocoran tentang episode terbaru Bima S kali ini.

Dalam misi terbarunya, Satria harus menuju Planet Emas yang hanya muncul sekali setiap delapan tahun untuk mendapatkan Matrix. Namun, Satria harus berlomba dengan waktu, karena jika terlambat, ia bisa terjebak di planet tersebut selamanya.