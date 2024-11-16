Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |08:45 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV akan menghangatkan Sabtu pagi Anda bersama keluarga lewat serial animasi BIMA S. Series tersebut berkisah tentang petualangan Satria dan para sahabat dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Berikut bocoran episode The Secret animasi BIMA S. Selepas serangan Infernus Durnaga dan Maverick ke Hydome Town, Satria dan teman-temannya berkumpul membahas insiden tersebut.

Satria penasaran dengan siapa sebenarnya perempuan yang akan dibawa pergi oleh Infernus. Lalu apa hubungan Dr. Scar dengan Infernus di masa lalu? Saksikan animasi BIMA S episode The Secret di MNCTV, pada Sabtu (16/11/2024), pukul 06.30 WIB. 

Animasi BIMA S merupakan kreasi anak bangsa produksi MNC Animation yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series. Animasi ini tayang perdana di layar kaca pada 2020 dan langsung menjadi hiburan favorit keluarga di akhir pekan. 

Pada 15 Oktober 2022, animasi BIMA S menerima penghargaan Program Animasi Televisi Terbaik dari Anugerah KPI Awards. Series animasi ini tak sekadar menyuguhkan aksi dan petualangan.

Animasi BIMA S
Animasi BIMA S. (Foto: MNC Media)

