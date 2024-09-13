Nikita Mirzani Laporkan VA ke Polisi demi Lindungi Anaknya

JAKARTA - Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid tampak mendatangi Polres Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024). Saat ditanya kedatangannya itu, Nikita hanya mengungkap bahwa dirinya ingin melaporkan seseorang. Namun, dia enggan bicara banyak terkait kasus yang dilaporkannya.

"Sudah dua tahun nggak main ke kantor polisi, sudah damai hidupnya. Saya silaturahmi, sekalian laporin orang. Tunggu aja nggak lama kok," kata Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2024).

Nikita Mirzani

Ketika ditanya sosok yang dilaporkannya, Nikita masih enggan menjawabnya. Hanya saja dia memastikan bahwa dirinya melaporkan masalah yang serius.

"Nanti juga tau, engga lama. Kalau gua udah buat laporan berarti masalah serius. Jadi akan cepat sesuai SOP," katanya.

Berdasarkan keterangan Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, Nikita melaporkan seseorang dengan inisial VA terkait kasus yang menimpa keluarganya dimana LM menjadi korbannya.