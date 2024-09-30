Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:56 WIB
Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani
Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mengusut laporan kasus dugaan pencabulan anak Nikita Mirzani, LM, terhadap konten kreator Vadel Badjideh. Hingga kini, polisi sudah memeriksa total 13 orang saksi.

Salah satu saksi tersebut disinyalir merupakan putri sulung dari aktor Tio Pakusadewo berinisial A.

Nikita Mirzani (IG)
Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani (foto: Instagram)


Hal ini dibenarkan oleh PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.

"Jadi betul untuk kesaksian yang diberikan salah satu anak figur itu betul," papar Nurma Dewi di kantornya hari ini.

Lebih lanjut, Nurma Dewi juga menjelaskan hubungan A dan LM selama ini. A dikatakan Nurma, merupakan teman dekat LM yang juga tinggal satu apartemen dengannya.

Dia juga diduga kuat mengetahui banyak hal tentang hubungan LM dan Vadel Badjideh.

"Kebetulan anak ini atau teman dari LM mengetahui kemudian mendengar, itu yang diberikan. Keterangan-keterangan dari saksi yang kita harapkan itu diberikan oleh anak tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Vadel Badjideh selaku terlapor dalam kasus ini akan kembali dipanggil penyidik usai absen pada pekan lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/33/3069228/olla_ramlan-yETv_large.jpg
Olla Ramlan Ungkap Sikap Nikita Mirzani saat Anaknya Pacaran dengan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068849/vadel_badjideh-DH0s_large.jpg
Kasus Vadel Badjideh yang Dilaporkan Nikita Mirzani Bisa Langsung Naik Sidik Tanpa Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068798/nikita_mirzani-Cd4o_large.jpg
Nikita Mirzani Curiga Vadel Badjideh Ketakutan Dipanggil Polisi Bukan Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068250/nikita_mirzani-UCtL_large.jpg
Vadel Badjideh Absen dalam Pemeriksaan Hari Ini, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Gak Usah Cari Alasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068221/nikita_mirzani-4Pft_large.jpg
Penyidik Sudah Periksa 13 Saksi Terkait Laporan Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067998/vior-VMSY_large.jpg
Nita Vior Minta Maaf Setelah Bercanda soal Penjemputan Lolly dan Buat Nikita Mirzani Murka
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement