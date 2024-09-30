Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani

JAKARTA - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mengusut laporan kasus dugaan pencabulan anak Nikita Mirzani, LM, terhadap konten kreator Vadel Badjideh. Hingga kini, polisi sudah memeriksa total 13 orang saksi.



Salah satu saksi tersebut disinyalir merupakan putri sulung dari aktor Tio Pakusadewo berinisial A.

Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani (foto: Instagram)



Hal ini dibenarkan oleh PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.



"Jadi betul untuk kesaksian yang diberikan salah satu anak figur itu betul," papar Nurma Dewi di kantornya hari ini.



Lebih lanjut, Nurma Dewi juga menjelaskan hubungan A dan LM selama ini. A dikatakan Nurma, merupakan teman dekat LM yang juga tinggal satu apartemen dengannya.



Dia juga diduga kuat mengetahui banyak hal tentang hubungan LM dan Vadel Badjideh.



"Kebetulan anak ini atau teman dari LM mengetahui kemudian mendengar, itu yang diberikan. Keterangan-keterangan dari saksi yang kita harapkan itu diberikan oleh anak tersebut," jelasnya.



Sementara itu, Vadel Badjideh selaku terlapor dalam kasus ini akan kembali dipanggil penyidik usai absen pada pekan lalu.