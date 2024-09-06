Nikita Mirzani Sebut Baim Wong Terlihat Fresh dan Segera Menduda: Kayak Nggak Ada Beban

Nikita Mirzani Sebut Baim Wong Terlihat Fresh dan Segera Menduda: Kayak Nggak Ada Beban (Foto: IG Baim Wong)

JAKARTA - Nikita Mirzani membagikan vlog kebersamaannya dengan sang sahabat, Baim Wong.

Dalam vlog yang tayang di kanal YouTube pribadinya itu, Nikita Mirzani kerap menyenggol soal rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Bahkan Nikita Mirzani tak segan menyebut bahwa Baim Wong sebagai bakal jadi seorang duda.

"Kapan official-nya? Ih, Baim mau jadi duda. Ya Allah Baim," ujar Nikita Mirzani dikutip dari YouTube Crazy Nikmir Real, Kamis (5/9/2024).

Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga memuji penampilan Baim Wong yang tampak lebih segar dari sebelumnya.

"Tapi Baim fresh ya. Kayak nggak ada beban pikiran. Kayaknya let it flow aja gitu," kata Nikita Mirzani.

"Hidupnya kayak berjalan seperti angin. Ke kanan, ke kiri. Emang kayak gitu aja," sambungnya.

Perempuan yang akrab disapa Nikmir itu juga mengomentari rambut Baim Wong yang sudah mulai tumbuh uban.

"Baim sekarang ada ubannya, jangan dipikirin life must go on," imbuh Nikita Mirzani.