HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Curiga Vadel Badjideh Ketakutan Dipanggil Polisi Bukan Sakit

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |08:45 WIB
Nikita Mirzani Curiga Vadel Badjideh Ketakutan Dipanggil Polisi Bukan Sakit
Nikita Mirzani Curiga Vadel Badjideh Ketakutan Dipanggil Polisi Bukan Sakit (Foto: Instagram)
JAKARTA - Nikita Mirzani mencurigai Vadel Badjideh ketakutan saat mendapatkan surat panggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Bahkan dia menduga bahwa Vadel bukan mangkir lantaran sakit, seperti yang diungkapkan oleh pengacaranya, Razman Arif Nasution.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Nikita Mirzani, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (29/9/2024).

"Ya biasalah. Namanya dipanggil polisi pastikan deg-degan," kata Nikita Mirzani 

Nikita Mirzani Curiga Vadel Badjideh Ketakutan Dipanggil Polisi Bukan Sakit (Foto: Instagram)

Nikita Mirzani pun menantang Vadel Badjideh jika memang tidak bersalah, datang ke Polres Metro Jakarta Selatan layaknya sikapnya yang berani. 

*Ya kalau gak salah santai aja, datang aja sama si kura kura ninja itu," ungkap Nikita Mirzani.

Lebih lanjut, ibu tiga anak itu, berharap Vadel akan segera memenuhi panggilan polisi agar kasusnya bisa segera selesai.

"Iya ya, bikin lama prosesnya. Harusnya selesai datang gitu kan udah tinggal naik lidik segala macem udah selesai," tutur Nikita Mirzani.

 

