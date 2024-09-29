Kasus Vadel Badjideh yang Dilaporkan Nikita Mirzani Bisa Langsung Naik Sidik Tanpa Pemeriksaan

JAKARTA - Polisi mengatakan bahwa kasus persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani bisa langsung naik dari penyelidikan ke penyidikan. Meskipun, tanpa adanya pemeriksaan klarifikasi dari terlapor, Vadel Badjideh.

Diketahui, Vadel memilih untuk absen dalam pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Jum'at, 27 September 2024 dengan alasan sakit.

"Jadi kita di kepolisian terutama penyidikan, jika memang ada alat bukti jelas kemudian sudah dipanggil memang tidak jelas datang ke Polres Jaksel itu bisa kita naikkan dari penyelidikan jadi penyidikan," ujar PLH Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi.

Kasus Vadel Badjideh yang Dilaporkan Nikita Mirzani Bisa Langsung Naik Sidik Tanpa Pemeriksaan (Foto: Instagram)



"Karena memang dua alat bukti jelas, saksi jelas, terutama visum yang menjelaskan, itu yang bisa menentukan," tambahnya.



Hanya, pihak penyidik hingga kini belum menaikan status dari laporan sang aktris.



Sebab, polisi masih menganalisis bukti-bukti yang ada termasuk hasil visum LM yang belum bisa disimpulkan secara utuh.



"Alat bukti sudah banyak, dari foto, chat, dan keterangan saksi yang mendengar itu yang kita kumpulkan, kemudian kita tunggu hasil visum keseluruhan," ujar dia.