HOT GOSSIP

Olla Ramlan Ungkap Sikap Nikita Mirzani saat Anaknya Pacaran dengan Lolly

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |13:45 WIB
JAKARTA - Olla Ramlan mengungkapkan bagaimana sikap Nikita Mirzani pada Sean Mikael Alexander, saat sang putra menjalin hubungan asmara dengan Lolly beberapa waktu lalu. Berbeda dengan sikap Nikita pada Vadel Badjideh, bintang Jakarta Undercover itu justru dikatakan memiliki sikap baik pada anak Olla Ramlan.

Dikutip dari TikTok @cilikayune pada Senin (30/9/2024), Olla pun membeberkan perlakuan Nikita pada putranya kala itu. Bahkan dia juga menyebut jika Sean yang kala itu menjalin asmara dengan Lolly, sering datang ke rumah Niki.

"Jadi pada saat itu Nikita pun sangat menghargai Sean. Sean benar-benar kalau datang ke rumah Lolly, ke rumah Nikita, itu bener-bener dia samperin," ungkap Olla Ramlan.

Mantan istri Aufar Hutapea itu beranggapan bahwa sikap baik Nikita Mirzani kepada sang putra dikarenakan Sean sendiri bersikap baik.

"Dan so far aku dan Nikita nggak ada masalah. Lolly pun nggak ada masalah," ungkap Olla Ramlan.

Sebagai orang yang mengenal Lolly, Olla pun cukup terkejut dengan perubahan sikap dari gadis 16 tahun itu. Bahkan, Olla pun curiga bahwa Vadel Badjideh telah mencuci otak Lolly, sehingga dia berani melawan ke orangtua.

"Kadang-kadang kita sebagai perempuan, apalagi kalau kita cinta, kadang-kadang ke-brainwash (ke cuci otak), kita kebawa-bawa nih. Jadi cinta itu membutakan," terang Olla Ramlan.

 

