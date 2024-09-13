Reaksi Yasamin Jasem Disebut Terima Honor Rp 1 Miliar saat Bintangi Film Lembayung

JAKARTA - Yasamin Jasem dipercaya untuk membintangi film horor lewat film Lembayung besutan sutradara Baim Wong. Satu tahun terakhir ini, Yasamin memang langganan terlibat dalam film horor. Bahkan, Yasamin selalu mencuri perhatian penonton dan menuai pujian lewat film horor yang dibintanginya.

Ketika melihat aksinya dalam film horor, Baim Wong pun rela menggelontorkan honor sebesar Rp 1 miliar demi menggaet Yasamin untuk menjadi salah satu bintang utama di filmnya. Saat ditanya mengenai kebenaran rumor tersebut, Yasamin justru melemparnya ke Baim Wong.

Film Lembayung

"Ini kayaknya pertanyaannya kak Baim yang harus klarifikasi," ujar Yasamin dalam konferensi pers film Lembayung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2024).

Yasamin pun melempar candaan dengan menyebut bahwa pertama kalinya muncul rumor soal dirinya. Yasamin tak membantah ataupun membenarkan isu tersebut.

"Kayaknya baru kali ini aku dirumorin ya atau kasarnya difitnah aku aminin aja sih," sambungnya.

Hanya saja dia merasa bahwa rumor tersebut menjadi doa dan harapan yang baik sehingga bukannya diluruskan, tapi hanya perlu diaminkan agar benar-benar terjadi.

"Jadi nggak ada yang perlu dilurusin sih itu dia baik kan aminin aja," tandasnya.