Arya Saloka Perankan Sosok Misterius yang Berpotensi Dihujat di Film Lembayung

JAKARTA - Arya Saloka semakin mengukuhkan namanya di dunia perfilman tanah air. Kali ini, dia terlibat dalam film bergenre horor thriller berjudul Lembayung. Film ini akan menampilkan karakter berbeda dari dari Arya Saloka yang seringkali terlibat dalam film dan sinetron bergenre drama.

Dalam film yang diproduksi Prime Eagle Studios dan Tiger Wong Entertainment ini, Arya memerankan tokoh Dokter Teto yang ikut terlibat bersama dua peran utama menghadapi kengerian dalam perjalanan mereka.

Film Lembayung

Sosok Dokter Teto yang misterius ternyata berpotensi untuk menuai hujatan penonton karena sikap dan wataknya. Sayangnya, Arya Saloka enggan membocorkan lebih jauh soal perannya.

Mengenai respons publik nantinya terhadap peran Dokter Teto, Arya menanggapinya dengan santai. Lagipula, penonton kemungkinan akan meluapkan emosi dan menghujat perannya, bukan Arya Saloka. Sehingga, reaksi itu sebagai bentuk apresiasi bahwa Arya mampu menghidupkan karakter Dokter Teto. Arya justru senang ketika mampu menghidupkan karakter dalam sebuah film. "Itu kan disini film ya. Ya kayak baim Baim bilang, ada pro dan kontra, saya menikmati prosesnya. Karena kenikmatan saya sebagai pemain itu adalah menciptakan manusia baru," ujar Arya Saloka dalam konferensi pers film Lembayung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2024).

Arya Saloka sendiri begitu menikmati proses pendalaman karakter hingga melakoni adegan demi adegan karena dia mempelajari banyak hal untuk menghidupkan sosok Dokter Teto. Arya juga mengaku mendapat pelajaran berharga dari setiap tokoh yang diperankannya.

"Justru ketika saya memainkan Teto banyak yang saya pelajari karena kan psikologi harus saya pelajari. Orang seperti ini ya menyenangkan," ungkapnya.