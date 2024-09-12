Sinopsis Film Death Race 3

JAKARTA - Sinopsis film Death Race 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Death Race 3: Inferno (juga dikenal sebagai Death Race 3 dan Death Race: Inferno) adalah film aksi fiksi ilmiah asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Roel Reiné.

Film ini merupakan bagian ketiga dari seri film Death Race, yang ceritanya berlangsung antara peristiwa Death Race 2 (2010) dan Death Race (2008).

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 50% dari 6 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 5,1/10.

Pada tahun 2020, pemilik Death Race, R. H. Weyland, dipaksa menjual hak atas acara balapan brutal ini kepada Niles York, seorang miliarder asal Inggris yang mengambil alih perusahaan secara paksa. York berencana memindahkan Death Race ke Afrika Selatan. Sebelum pergi, Weyland mengatur agar wajah Carl Lucas, yang dikenal juga sebagai Frankenstein, diperbaiki setelah mengalami luka parah.

Lucas tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mendapatkan kebebasannya, namun York merasa khawatir kehilangan basis penggemar Frankenstein yang besar. York bahkan mengancam akan membunuh Lucas jika dia berhasil menang.

Setibanya di fasilitas balapan baru di Afrika Selatan, terjadi pertengkaran yang memaksa Lucas (dengan identitas Frankenstein) untuk turun tangan. Namun, topengnya terlepas saat perkelahian, mengungkapkan identitas aslinya kepada timnya yang terdiri dari Katrina Banks, Goldberg, dan Lists, bahwa selama ini ia menyembunyikan identitasnya di balik topeng dalam setiap balapan sebelumnya.

Sebelum balapan pertama dimulai, para navigator perempuan diadu satu sama lain dalam pertarungan gladiator yang dikenal sebagai "Navigator Wars". Sepuluh navigator yang selamat, termasuk Katrina, kemudian dipasangkan dengan para pengemudi mereka. Semua peserta balapan diberi pelacak GPS di leher mereka agar bisa dilacak dan dibunuh jika mencoba kabur.

Balapan pertama berlangsung di Gurun Kalahari dengan medan yang berbeda dari lintasan penjara Terminal Island. Lucas berhasil mendapatkan kembali kepercayaan Goldberg, tapi tidak dengan Katrina. Sebelas pembalap bersaing, namun Jackal melompat start dan dihancurkan oleh rudal pelacak. Tiga pembalap lainnya tewas selama balapan, dan Razor mengalahkan Frankenstein di hari pertama.

Katrina, yang kecewa karena Lucas menyembunyikan banyak hal darinya, menjauh. Di sisi lain, Goldberg terluka dalam perkelahian dan mulai menjalin hubungan dengan Olivia, dokter di acara itu. Untuk membuat Katrina cemburu, Satana, produser acara yang bekerja untuk York, memerintahkan navigator Psycho, Amber, untuk berhubungan intim dengan Lucas.

Satana dan York mulai curiga dengan sikap Lucas yang tampak patuh meski dipaksa kalah. Lucas akhirnya bertemu dengan timnya, termasuk Katrina, dan meminta maaf serta menjelaskan rencana mereka. Setelah mendapatkan kembali kepercayaan mereka, Lucas mengungkapkan bahwa dia telah membuat "kesepakatan baru."

Balapan kedua menelan korban tiga tim lagi. Fury terbunuh setelah ditipu oleh Olga Braun, pembalap wanita pertama di Death Race, yang kemudian ditabrak oleh Razor. Razor juga kesulitan menghadapi Lucas dan Psycho hingga akhirnya 14K datang dan melumpuhkan truk Nero, yang kemudian dipukuli hingga tewas oleh massa setempat. Lucas berhasil memenangkan balapan kedua, tetapi Goldberg tewas dalam ledakan akibat peluru nyasar dari perang lokal, dan Olivia menyatakan kematiannya.