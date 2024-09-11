Sinopsis Film Contraband, Tantangan Baru Mantan Penyelundup Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Contraband akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Contraband adalah film aksi-thriller tahun 2012 yang disutradarai oleh Baltasar Kormákur.

Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Caleb Landry Jones, Giovanni Ribisi, Lukas Haas, Diego Luna, dan J.K. Simmons.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 51% berdasarkan 165 ulasan, dengan skor rata-rata 5,4/10.

Sinopsis Film Contraband

Chris Farraday, seorang mantan penyelundup, kini menjalani kehidupan yang tenang bersama istrinya, Kate, dan dua anak mereka di New Orleans. Namun, ketenangan mereka terganggu ketika mereka mengetahui bahwa Andy, saudara Kate, terlibat dalam penyelundupan narkoba. Andy terpaksa membuang narkoba tersebut ke Sungai Mississippi saat pemeriksaan mendadak oleh Bea Cukai AS.

Bos Andy, Tim Briggs, mengancam akan membunuh keluarga Chris jika Andy tidak mengganti kerugian narkoba yang hilang. Untuk menyelamatkan keluarganya, Chris merencanakan untuk menyelundupkan uang palsu senilai 10 juta dolar dari Panama ke AS menggunakan sebuah van.

Ia meminta bantuan mantan rekannya, Sebastian Abney, yang memiliki bisnis konstruksi, untuk mendanai rencana ini. Bersama Andy dan rekan-rekannya, Danny dan Davis, Chris bergabung dengan kru sebuah kapal kargo.

Setelah Briggs menyerang rumah Chris dan mengintimidasi keluarganya, mereka semua pindah ke rumah Sebastian demi keamanan. Di Panama, Chris menciptakan gangguan di kapal agar ia, Andy, dan Danny bisa meninggalkan kapal dan mengambil uang palsu tersebut. Chris dan Danny bertemu dengan seorang pemimpin kejahatan yang tidak stabil bernama Gonzalo untuk mendapatkan uang palsu, sementara Andy menunggu di van bersama uang mereka.

Briggs kemudian menghubungi Andy dan mengancam akan membunuh salah satu anak Chris jika Andy tidak membeli kokain dengan uang yang mereka bawa. Karena Andy kabur dengan uang tersebut, Chris setuju untuk membantu Gonzalo merampok sebuah mobil lapis baja sebagai ganti uang palsu.

Selama perampokan, Gonzalo dan anak buahnya terbunuh, tetapi Chris dan Danny berhasil melarikan diri dengan van yang berisi uang palsu serta lukisan Jackson Pollock yang berusaha dicuri oleh Gonzalo. Mereka membawa semuanya kembali ke kapal kargo.

Sementara itu, terungkap bahwa Sebastian terlilit utang pada gangster Jim Church dan diam-diam bekerja sama dengan Briggs. Ketika Sebastian mendengar bahwa Chris berencana untuk membuang kokain, ia memberi tahu Briggs untuk mengancam Kate agar Chris tidak melakukannya.

Kate yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan rumah Sebastian bersama anak-anak, namun saat kembali untuk mengambil barang-barang pribadinya, Sebastian yang mabuk secara tidak sengaja membuat Kate pingsan.