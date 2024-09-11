Sinopsis Film Kill Chain

JAKARTA - Sinopsis film Kill Chain akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Kill Chain dibintangi oleh Nicolas Cage, Enrico Colantoni, Anabelle Acosta, Angie Cepeda, Eddie Martinez, Alimi Ballard, dan Ryan Kwanten.

Dua pria berpenampilan garang dengan jaket kulit keluar dari mobil dan berjalan masuk ke Hotel Franco, sebuah hotel kumuh yang terlihat sepi. Saat mereka Andal berjalan ke resepsionis, tiba-tiba seorang wanita yang berlumuran darah dan setengah berpakaian muncul dari balik lantai atas, memegang pistol dan mengintip ke arah mereka.

Di bagian belakang gedung, Arana (diperankan oleh Nicolas Cage) tampak merenung sambil memeriksa revolvernya. Ar Kemudian, dia mendekati dua pria tangguh tersebut dengan sikap penuh percaya diri.

Namun, kedua pria itu dengan cepat menyita senjata Arana dan memberinya ancaman. Arana hanya tersenyum sambil menyebutkan bahwa mereka butuh waktu lama untuk berputar-putar di sekitar gedung; salah satu pria tangguh itu menjawab, mengatakan bahwa mereka harus memastikan dulu bahwa mereka mengejar orang yang tepat.