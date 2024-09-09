Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

2.500 Mahasiswa Meriahkan Promosi Film Lembayung di Kampus Uhamka

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:05 WIB
2.500 Mahasiswa Meriahkan Promosi Film <i>Lembayung</i> di Kampus Uhamka
2.500 Mahasiswa Meriahkan Promosi Film Lembayung di Kampus Uhamka, pada 9 September 2024. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekitar 2.500 mahasiswa memeriahkan promosi film Lembayung di Kampus Uhamka. Film bergenre horor-thriller arahan Baim Wong itu rencananya akan memulai debutnya di bioskop, pada 19 September mendatang.

Promosi itu digelar MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment selaku rumah produksi film Lembayung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Uhamka, Jakarta Timur, pada Senin (9/9/2024). 

Titan Hermawan, CEO MNC Pictures mengapresiasi animo besar mahasiswa Uhamka dalam event promosi tersebut. “Kami berterima kasih diberi kesempatan untuk mempromosikan Lembayung di depan 2.500 mahasiswa baru Uhamka,” ujarnya.

Sambutan positif ribuan mahasiswa tersebut, diharapkan Titan menjadi gambaran kesuksesan Lembayung saat tayang perdana nanti. Dalam kesempatan yang sama, dia menceritakan kisah di balik penggarapan film tersebut.

Dia mengaku, Lembayung merupakan proyek kolaborasi antara Prime Eagle Studio dan Tiger Wong Entertainment pada 2023. Syuting dimulai, pada Desember pada tahun yang sama.

“Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang dijadikan thread dan sempat viral di platform X. Kisahnya kami tulis ulang sehingga terasa lebih nyata dan menarik,” ungkap Titan Hermawan.

2.500 Mahasiswa Meriahkan Promosi Film Lembayung di Kampus Uhamka. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
2.500 Mahasiswa Meriahkan Promosi Film Lembayung di Kampus Uhamka. (Foto: Syifa Fauziah/Okezone)

Titan berharap, film Lembayung bisa diterima dengan baik oleh pencinta film Indonesia, terutama penggemar film horor. “Film ini unik karena mengusung genre horor-thriller yang berbeda dari film kebanyakan,” ujar Titan lagi.

Mahasiswa yang hadir dalam promosi itu pun mengaku, sangat menantikan Lembayung memulai debutnya di bioskop. “Saya pasti nonton! Karena thriller-nya saja sudah serem banget,” kata Aji.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
