Film Lembayung Rilis Poster Resmi, Wajah Arwah Peneror Bikin Merinding

JAKARTA - Tiger Wong Entertainment dan Prime Eagle Studios merilis poster resmi Lembayung, film horor-thriller terbaru garapan Baim Wong. Poster itu menampilkan penampakan arwah perempuan yang akan meneror para karakter dalam film tersebut.

Film Lembayung bercerita tentang pengalaman mengerikan Pica (Taskya Namya) bersama temannya, Arum (Yasamin Jasem), saat menjalani kegiatan PKL di poli gigi sebuah klinik di kota kecil Jawa Tengah.

Awalnya, magang di poli gigi tersebut berjalan dengan baik. Namun lama kelamaan, keduanya mulai mengalami berbagai kejadian mistis yang membuat mereka sampai trauma.

Film Lembayung rilis poster resmi, wajah arwah peneror bikin merinding. (Foto: MNC Media)

Selain Taskya Namya dan Yasamin Jasem, film Lembayung juga dibintangi oleh Arya Saloka, Oka Antara, Anna Jobling, Erick Estrada, Asri Welas, Ence Bagus, Daffa Wardhana, Wulan Guritno, dan Paula Verhoeven, Tyo Pakusadewo, dan Sari Nila.

Film ini diadaptasi dari thread horor berjudul Jin Poli Gigi yang dirilis akun @saturnrushx dan sempat viral di X (sebelumnya Twitter), pada 2022. Meski mendapat respons baik, namun Pica tak melanjutkan threadnya.

Hal itu dilakukannya karena trauma atas pengalaman menyeramkan di poli gigi tersebut. Film Lembayung menandai debut Baim Wong sebagai sutradara setelah sukses menjadi produser dalam film Berbalas Kejam.

Selain menjadi sutradara, Baim Wong juga terlibat dalam penulisan skenario film tersebut bersama Gemati Rahayu. Sang sutradara menilai, filmnya akan menyajikan sensasi berbeda menonton film horor.