Para Cast Ungkap Harapan Jelang Perilisan Film Lembayung

JAKARTA - Para cast mengungkapkan harapan jelang perilisan film Lembayung, pada 19 September mendatang. Yasamin Jasem, salah satu cast mengatakan, sangat antusias dengan animo masyarakat.

Maklum, promo film Lembayung yang digelar di Kampus Uhamka, Jakarta Timur itu dihadiri sekitar 2.500 mahasiswa. “Senang banget. Semoga animo ini terpelihara sampai debut dan selama penayangannya,” katanya pada 9 September 2024.

Yasamin Jasem berperan sebagai Arum dalam film produksi MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment itu. Dia mengaku, karakter itu sangat menantang dan memerlukan waktu riset yang cukup panjang.

“Arum ini adalah karakter di luar zona nyaman aku. Proses syutingnya juga sangat berkesan. Bahkan, sampai sekarangpun aku masih ingat betul proses syutingnya,” ungkap sang aktris menambahkan.

Di lain pihak, ada Taskya Namya yang didapuk menghidupkan lakon Pica. Dia mengaku, fisik adalah tantangan utama yang harus ditaklukkannya saat syuting. Karena itu, dia selalu menyempatkan diri untuk berolahraga saat syuting.