Film Keluarga Suami Adalah Hama Buka Luka Rumah Tangga yang Relate dengan Banyak Orang

JAKARTA - Lampu studio XXI Plaza Indonesia Jakarta kembali terang seusai film Keluarga Suami Adalah Hama diputar untuk pertamakalinya di hadapan para jurnalis, Kamis (14/5/2026).

Jajaran tim produksi lalu muncul di hadapan awak media. Salah satu pemain utama, aktris Raihaanun, tampil sederhana namun elegan dengan atasan putih tanpa lengan dipadukan scarf kecil bermotif merah muda di leher dan rok bernuansa pastel yang memberi kesan hangat serta feminin.

Dipisahkan oleh sang sutradara Anggy Umbara, duduk pemain utama lainnya, aktor Omar Daniel, dengan kemeja biru muda terbuka di bagian kerah dan celana hitam longgar yang membuat penampilannya terlihat santai namun tetap rapi. Sementara Anggy Umbara tampak santai dengan setelan jas merah muda dan kacamata hitam khasnya yang paling mencuri perhatian sore itu.

Di layar besar di belakang mereka terpampang visual rumah tangga bernuansa muram yang langsung memberi gambaran tentang konflik emosional film ini. Film ini datang membawa tema yang terasa sangat dekat dengan kehidupan pasangan muda Indonesia: tekanan rumah tangga akibat campur tangan keluarga besar.

Diproduksi Umbara Brothers Film bersama VMS Studio, film ini menempatkan konflik domestik bukan sekadar drama pasangan, melainkan benturan antara kewajiban kepada keluarga dan kebutuhan menjaga pernikahan tetap sehat.