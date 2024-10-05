Advertisement
MOVIE

Film Lembayung Segera Tayang di 4 Negara

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |21:57 WIB
Film Lembayung Segera Tayang di 4 Negara. (Foto: MNC Media)
FILM Lembayung sudah memulai debutnya di bioskop Tanah Air sejak 19 September 2024. Sejauh ini, film garapan Baim Wong tersebut sudah mendulang 1,3 juta penonton. 

Kini, Lembayung siap tayang di empat negara ASEAN: Singapura, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Baim mengaku, distributor film di empat negara tersebut memang sudah lama tertarik dengan Lembayung

Suami Paula Verhoeven itu antusias film horor garapannya itu akan tayang di luar negeri. Artinya, ada kesempatan bagi Lembayung mempromosikan Indonesia lewat tontonan di luar negeri.

“Seperti adegan di mana anak-anak memburu suara telolet bus. Itu kan khasnya Indonesia. Biar penonton luar tahu,” ungkap sang sutradara.

Khusus di Malaysia, Baim Wong berharap, penikmat film bisa menantikan akting Anna Jobling, aktris asal Malaysia yang turut membintangi Lembayung. “Saya yakin, ada banyak fans Anna yang menantikan film ini.”

Film Lembayung merupakan proyek produksi Prime Eagle Studios dan Tiger Wong Entertainment. Selain Anna, film ini juga dibintangi Yasamin Jasem, Oka Antara, Taskya Namya, Arya Saloka, dan Wulan Guritno.

Titan Hermawan, Produser Eksekutif Prime Eagle Studios mengatakan, Lembayung berkontribusi terhadap rekor baru industri perfilman Indonesia yang mencapai 62 juta penonton sepanjang 2024.

