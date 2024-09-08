Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iyut Bing Slamet dan Ita Purnamasari Minta Doa atas Kabar Duka Meninggalnya Puput Novel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |22:34 WIB
Iyut Bing Slamet dan Ita Purnamasari Minta Doa atas Kabar Duka Meninggalnya Puput Novel
Iyut Bing Slamet dan Ita Purnamasari Minta Doa atas Kabar Duka Meninggalnya Puput Novel (Foto: Instagram/puputnovel_)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia selebriti Tanah Air. Artis peran sekaligus penyanyi, Puput Novel mengembuskan napas yang terakhir pada hari ini, Minggu (8/9/2024) di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.24 WIB.

Menurut keterangan pihak manajemen Puput, sang artis sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga hari lantaran penyakit kanker, sebelum akhirnya meninggal dunia.

Puput Novel
Iyut Bing Slamet dan Ita Purnamasari Minta Doa atas Kabar Duka Meninggalnya Puput Novel (Foto: Instagram/puputnovel_)

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," ujar Ruli Siahaan kepada MNC Portal melalui pesan singkat, Minggu (8/9/2024).

Melalui media sosial, sejumlah artis seperti Iyut Bing Slamet sempat menuliskan ucapan duka untuk Puput Novel. 

"Assalamualaikum Rekan2 Artis2,Media. Para Penggemar Mbak Puput Novel. Telah Meninggal Dunia Artis Cantik & Baik Hati. Mbak Puput Novel. Hari Minggu Jam 18.24 Wib Dlam Usia 50thn. Jika ada Kesalahan2 & Khilaf Mbak Puput Tlg di Berikan Pintu Maaaf ya. Makasih ya. ( Ruli Siahaan Management )," bunyi unggahdn di Facebook Iyut Bing Slamet.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060441/puput_novel-IqlO_large.jpg
Puput Novel Dimakamkan, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060377/puput_novel-Ntu7_large.jpg
Puput Novel Sempat Ingin Comeback Berakting dan Ngeband Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060374/puput_novel-x3l2_large.jpg
Intip Perjuangan Puput Novel Lawan Kanker Payudara Sejak 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060364/puput_novel-W1Nn_large.jpg
Keluarga Ungkap Firasat yang Dirasakan Sebelum Kepergian Puput Novel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060362/puput_novel-8gWa_large.jpg
Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060359/puput_novel-FfE0_large.jpg
Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement