Iyut Bing Slamet dan Ita Purnamasari Minta Doa atas Kabar Duka Meninggalnya Puput Novel

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia selebriti Tanah Air. Artis peran sekaligus penyanyi, Puput Novel mengembuskan napas yang terakhir pada hari ini, Minggu (8/9/2024) di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.24 WIB.

Menurut keterangan pihak manajemen Puput, sang artis sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga hari lantaran penyakit kanker, sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," ujar Ruli Siahaan kepada MNC Portal melalui pesan singkat, Minggu (8/9/2024).

Melalui media sosial, sejumlah artis seperti Iyut Bing Slamet sempat menuliskan ucapan duka untuk Puput Novel.

"Assalamualaikum Rekan2 Artis2,Media. Para Penggemar Mbak Puput Novel. Telah Meninggal Dunia Artis Cantik & Baik Hati. Mbak Puput Novel. Hari Minggu Jam 18.24 Wib Dlam Usia 50thn. Jika ada Kesalahan2 & Khilaf Mbak Puput Tlg di Berikan Pintu Maaaf ya. Makasih ya. ( Ruli Siahaan Management )," bunyi unggahdn di Facebook Iyut Bing Slamet.