HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Terakhir Puput Novel Sebelum Meninggal Dunia Jadi Sorotan, Netizen: Kelihatan Sehat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:58 WIB
Video Terakhir Puput Novel Sebelum Meninggal Dunia Jadi Sorotan, Netizen: Kelihatan Sehat
Video Terakhir Puput Novel Sebelum Meninggal Dunia Jadi Sorotan, Netizen: Kelihatan Sehat (Foto: Instagram/puputnovel_)
JAKARTA - Unggahan video terakhir Puput Novel di Instagram kurang lebih satu bulan sebelum meninggal dunia mendadak jadi sorotan netizen. Pasalnya di video tersebut, mantan penyanyi cilik itu terlihat cukup sehat.

Diketahui, Puput Novel meninggal dunia hari ini, Minggu (8/9/2024) di RS MMC, Jakarta Selatan. Puput wafat di usianya yang ke-50 tahun.

Kabar duka dari Puput Novel ini sontak menghebohkan publik. Pasalnya, mantan penyanyi cilik itu tak terdengar kabar mengalami sakit.

“Kalap beli cemilan,” tulis Puput di unggahannya yang diposting pada 3 Agustus 2024.

Puput Novel
Video Terakhir Puput Novel Sebelum Meninggal Dunia Jadi Sorotan, Netizen: Kelihatan Sehat (Foto: Instagram/puputnovel_)


Postingan tersebut memerlihatkan sosok Puput yang asyik membeli makanan ringan di sebuah toko oleh-oleh. Pelantun Kau Idolaku ini juga terlihat sehat dan segar bahkan aktif memilih camilan kesukaannya.

Wajah Puput juga terlihat segar dan tak menunjukan tanda-tanda sakit. Ia juga terlihat bersemangat dan bugar.

Setelahnya, Puput pun tak lagi mengunggah postingan apapun di feeds Instagram-nya sejak tanggal 3 Agustus 2024. Puput Novel pun dikabarkan meninggal dunia pada 8 September 2024 ini.

Postingan terakhir Puput Novel itu mengundang komentar duka para netizen Tanah Air. Warganet pun seolah tak menyangka, terlebih di postingan tersebut, Puput terlihat sehat dan baik-baik saja.

“3 Agustus masih posting kelihatan sehat,” kata akun @ma*******.

 

