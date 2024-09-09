Keluarga Ungkap Firasat yang Dirasakan Sebelum Kepergian Puput Novel

JAKARTA - Keluarga Putri Zizi Novianti atau lebih dikenal dengan nama Puput Novel mengaku memiliki firasat bahwa sang penyanyi akan pergi untuk selama-lamanya. Pasalnya sejak kondisi kesehatannya menurun, usai mengidap kanker payudara, Puput mendadak tak mau makan.



Hal itu membuat keluarga menduga bahwa Puput Novel sudah tak bisa lagi melawan penyakit kanker payudara yang dideritanya selama ini.

Keluarga Ungkap Firasat yang Dirasakan Sebelum Kepergian Puput Novel (Foto: Instagram/puputnovel_)



“Sebelum collaps masuk rumah sakit saya udah ngelihat. Misalnya beliau sudah nggak mau makan, baru seminggu yang lalu,” ujar Baginda, saat diwawancara MNC Portal, di rumah duka, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu, 8 September 2024 malam.



“Saya bilang, yah kak harus makan, harus minum. Tapi kayaknya emang udah keadaan badannya udah nggak memungkinkan. Nafasnya makin lama makin hilang. Terus kami putuskan bawa ke rumah sakit,” sambungnya.



Lantaran kondisi kesehatan sang kakak yang semakin menurun, keluarga lantas berinisiatif membawanya ke rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta.