HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |05:58 WIB
Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi
Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi (Foto: Instagram/puputnovel_)
A
A
A

JAKARTA - Puput Novel meninggal dunia usai mengidap kanker payudara. Rupayanya, kanker yang diidapnya sejak 2021 itu mengalami komplikasi hingga menyebabkan penyanyi 50 tahun itu harus dilarikan ke rumah sakit tiga hari sebelum meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan oleh Baginda Jaya selaku adik kandung Puput Novel.

“Udah dari 2021. Sudah terdiagnosa langsung kanker payudara ya," ujar Baginda, saat diwawancara MNC Portal, di rumah duka yang ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu, 8 September 2024 malam.

Adik Puput Novel
Puput Novel Meninggal Dunia Usai Kanker yang Diidapnya Alami Komplikasi (Foto: Wiwie / Okezone)

"Nggak lama sih kita, sebulan kemudian langsung ambil tindakan medis,” sambungnya.


Saat itu, Puput mulai menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit, bahkan sempat membaik selama 2022-2023. Di kurun waktu tersebut, Puput juga terbilang cukup aktif, salah satunya di dunia politik..

“2022-2023 itu sempat membaik. Bahkan kan kemarin beliau sempat ikut pemilu ya. Karena beliau juga kan politisi,” imbuhnya.

Sayangnya, pada Agustus 2024, kesehatan Puput Novel mendadak menurun drastis. Menurut Baginda, hal itu lantaran sang kakak mengalami sejumlah komplikasi, mulai dari paru-paru hingga jantung.

“Kita pikir akan membaik. Cuma pas 2024 itu, pas bulan Agustus itu udah langsung drop. Mendadak drop, karena ada komplikasi. Jadi emang keadaan memburuk dengan cepat,” tutur Baginda.

 

