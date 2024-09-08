3 Hari Sebelum Wafat, Puput Novel Sempat Dirawat di Rumah Sakit karena Kanker

3 Hari Sebelum Wafat, Puput Novel Sempat Dirawat di Rumah Sakit karena Kanker (Foto: Instagram/puputnovel_)

JAKARTA - Puput Novel sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama tiga hari sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Minggu, (8/9/2024) sekitar pukul 18.24 WIB. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pihak manajemen Puput Novel, Ruli Siahaan.



Ruli juga mengungkap bahwa Puput Novel meninggal dunia karena mengidap kanker. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, Ruli tidak menjelaskan secara detail terkait jenis kanker yang diderita Puput sebelum meninggal dunia.

3 Hari Sebelum Wafat, Puput Novel Sempat Dirawat di Rumah Sakit karena Kanker (Foto: Instagram/puputnovel_)



"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," ujar Ruli Siahaan kepada MNC Portal melalui pesan singkat, Minggu (8/9/2024).



Penyebab meninggalnya Puput juga diungkap oleh rekannya, artis Vonny Cornellya melalui akun X @vonnycornellya_. Artis 45 tahun ini menjawab pertanyaan warganet yang penasaran dengan penyebab kematian Puput Novel.



Menurut keterangan Vonny yang didapat dari pihak Puput, sang sahabat meninggal dunia akibat kanker yang dideritanya.