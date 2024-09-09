Puput Novel Dimakamkan, Isak Tangis Keluarga Pecah

JAKARTA - Proses pemakaman jenazah Puput Novel diiringi isak tangis keluarga. Jenazah Puput Novel dimakamkan di Pemakaman Umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (9/9/2024) sekitar pukul 09.34 WIB.

Sejak jenazah memasuki area pemakaman beberapa keluarga terlihat sudah tak kuasa menahan air matanya.

Begitu juga ketika jenazah diangkat untuk dimasukkan ke dalam liang lahat, pria yang merupakan sepupu Puput Novel terlihat terpukul dan tak kuasa menahan tangis.

Begitu juga dengan ibunda Puput Novel, yang memakai hijab putih sambil duduk tak berhenti menangis sambil menatap liang lahat.

Sebelumnya, Puput Novel meninggal dunia akibat penyakit kanker. Hal itu disampaikan oleh manajernya Ruli Siahaan.

"Sakit kanker, kisaran tiga harian di rawat di rumah sakit," ungkap Ruli Siahaan saat dihubungi Okezone.

Sebagai informasi, Puput Novel meninggal dunia pada Minggu (8/9/2024) pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan.