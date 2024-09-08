Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Yull Ikut Berbelasungkawa atas Meninggalnya Puput Novel

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:49 WIB
Dewi Yull Ikut Berbelasungkawa atas Meninggalnya Puput Novel
Dewi Yull Ikut Berbelasungkawa atas Meninggalnya Puput Novel (Foto: Instagram/dewiyullofficial)
JAKARTA - Dewi Yull ikut berbelasungkawa atas meninggalnya penyanyi Puput Novel. Diketahui, Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun pada hari ini, Minggu (8/9/2024).

Pelantun Mama ini diketahui mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan.

Mendengar kabar duka ini, artis Dewi Yull pun menyampaikan pesan belasungkawa. Dia ikut merasa berduka atas kepergian Puput Novel.

Dewi Yull
Dewi Yull Ikut Berbelasungkawa atas Meninggalnya Puput Novel (Foto: Instagram/dewiyullofficial)


Dewi Yull pun mengunggah potret semasa hidup Puput Novel dengan menyematkan pesan belasungkawa. Melalui unggahan itu pula, Dewi Yull memanjatkan doa terbaik untuk almarhum yang akan selalu mengiringi kepergiannya menuju tempat peristirahatan terakhir.

"Innalillahi wa Inna Ilaihi Rojiun semoga almarhum diberi tempat indah di sisi Allah. Selamat jalan," bunyi unggahan Instagram @dewiyullofficial, Minggu (8/9/2024).

Saat ini, jenazah Puput Novel disemayamkan di rumah duka yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya, jenazah Puput akan dimakamkan esok hari.

 

