HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:06 WIB
Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini
Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini (Foto: Instagram/puputnovel_)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Puput Novel akan dimakamkan pagi ini, Senin (9/9/2024) di TPU Sanjaya Kebayoran Baru. Anak semata wayang Puput, Malik Pratama, yang tengah berkuliah di Australia juga akan ikut hadir dalam pemakaman sang ibunda yang akan berlangsung pukul 09.00 WIB.

Hal itu diungkapkan langsung oleh adik kandung Puput Novel, Baginda Jaya.

“Rencananya dimakamkan besok pagi. Lokasi dekat dari sini,” ujar Baginda, saat diwawancara MNC Portal, pada Minggu, 8 September 2024 malam.

Puput Novel
Anak Semata Wayang Puput Novel Terbang dari Australia untuk Hadiri Pemakaman Pagi Ini (Foto: Instagram/puputnovel_)


“Iya anaknya (Malik) lagi di jalan kesini. Dia kan lagi kuliah sebenarnya di Australia. Sudah terbang kesini, buat hadir di pemakaman besok,” sambungnya.

Sebagai informasi, Puput Novel diketahui mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 18.24 WIB di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Pelantun Mama ini diketahui meninggal akibat kanker yang dideritanya sejak 2021.

Puput Novel merupakan salah satu artis Indonesia yang multitalenta. Tidak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi, dia juga memiliki bakat di bidang presenter dan seni peran.

Wanita 46 tahun ini juga sempat bermain dalam empat buah film, di antaranya, Pacar Seorang Perjaka, Keagungan Tuhan, Buah Hati Mama, dan Si Doi. Dia juga pernah terjun sebagai bintang sinetron striping dan bermain dalam beberapa judul, termasuk Warkop.

 

