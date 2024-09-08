Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

MNC Animation Bocorkan Jadwal Tayang 2 Film Animasi Baru di Ajang IMKIDS 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:35 WIB
MNC Animation Bocorkan Jadwal Tayang 2 Film Animasi Baru di Ajang IMKIDS 2024
Suhendra Wijaya, Head Marcom MNC Animation membocorkan jadwal tayang dua animasi baru MNC Animation. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Animation membocorkan jadwal tayang dua film animasi terbarunya di ajang Jakarta International Premium Products Fair Indonesia Mom & Kids Baby Wellness Fair (IMKIDS), di Hall B JCC Senayan, pada 7 September 2024.

Suhendra Wijaya, Head of Marcom MNC Animation mengatakan, anak usaha MNC Group itu akan merilis animasi Titus The Detective di bioskop Tanah Air, pada 22 September mendatang. Sementara film animasi Zanna Whisper of the Volcano Isle baru akan tayang pada tahun depan.

MNC Animation perkenalkan dua film animasi baru di ajang IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
MNC Animation perkenalkan dua film animasi baru di ajang IMKIDS 2024. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)

Tak hanya memperkenalkan dua karya animasi terbarunya, ada beragam aktivitas seru yang disuguhkan MNC Animation di booth-nya bagi pengunjung IMKIDS. Dari bermain KIKO SURVIVOR, game terbaru Games+ hingga mewarnai.

Setiap pengunjung ke booth MNC Animation juga akan mendapatkan aneka merchandise bertema MNC Animation, seperti payung, notes, majalah, hingga gantungan kunci.

“Semua aktivitas seru di booth MNC Animation tersedia gratis. Kami juga akan memperkenalkan games terbaru yang dikembangkan oleh Games+,” tutur Suhendra Wijaya menambahkan.*

(SIS)

